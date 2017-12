Geschiphold aan de Maijweg?

Aan de Bossche Maijweg staat een nieuwe parkeergarage. Die kwam er na een monsterlijk lang overlegtraject. Bewoners zagen gestapelde plakken asfalt voor de deur nou eenmaal niet als het ideale uitzicht. Na lange vergadersessies volgde een serie afspraken. Kort door de bocht: bewoners stemden in met de garage en krijgen daar in hun wijk een woonerf met groen voor terug. Het licht op het parkeerdek wordt 's nacht gedoofd. Op een impressie is een parkeerdek te zien dat zo donker is, dat je beter een zaklamp mee kan nemen. Een waterdichte afspraak, dachten de bewoners.



Het resultaat na de bouw? Verkapte stadionverlichting die nachtenlang tientallen woonkamers in het zonnetje zet. Bewoners vrezen bovendien dat er van het beloofde groen niks terecht komt. Klimgaas voor planten ontbreekt. Een wereld van verschil met de impressies? ,,Zo is de vergunning", aldus de NS, eigenaar van de garage. Het is zelfs helemaal niet toegestaan het licht 's nachts te dimmen, wordt nu doodleuk verteld.