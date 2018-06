Grote koepel is de blikvanger in nieuwe vestiging The Sting in voormalig Bijenkorfpand

Door Bart Gotink Er waren dan ook geen bijzondere openingsacties of feestelijkheden in de winkel, zo geeft shopmanager Sietse van den Enden zelf ook aan. Terwijl er toch wat te vieren valt na de maandenlange verbouwing van het pand aan de Markt, dat onherkenbaar is veranderd. ,,We denken echter dat onze komst hier naar toe en de openingsdatum voldoende bekend zijn in de stad", verklaart hij.

Locatie is top

Blikvanger is een grote koepel bij de entree, die The Sting erin liet zetten. Om de koepel nog wat opvallender te maken, werden in de pui aan de voorkant nieuwe ramen aangebracht. ,, De hele voorpui is gerenoveerd, nu is er mooi zicht naar buiten. De locatie is natuurlijk ook helemaal top", zo geeft van Den Enden aan.



De klanten volgen in de minuten na opening alsnog. Mooi, dat vindt iedereen het pand zeker geworden. Maar de formule van The Sting is nou eenmaal een bekende in de stad, en dat tempert het enthousiasme toch wat en verklaart vermoedelijk ook waarom er geen rij stond om half tien.