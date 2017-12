Helden geëerd voor ingrijpen bij steekpartij in Den Bosch: 'Hij had een mes van veertig centimeter'

Nieuwe bioscoopfilm verandert Bossche binnenstad in filmset: 'Een prachtige ambiance'

5 december Di 5 dec. Den Bosch verandert dezer dagen regelmatig in een filmset voor een nieuwe bioscoopfilm met onder meer Jim Bakkum. Of wel veel van de stad terug gaan zien in de speelfilm Zwaar Verliefd? ,,Net zoveel als New York in Sex and the City."