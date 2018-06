Het werd tijd: eindelijk gaat het 'Bijenkorfpand' in Den Bosch pand weer open

Straat­beeld: Geen oranje, dus hup rood-groen?

15 juni Vr 15 jun. Het is een dag waarvan je al maanden weet dat die gaat komen, en toch doet het nog altijd een beetje pijn als het zover is. Nimmer had oranje recht op een plekje op het WK voetbal - gezien het niet zo fraaie verloop van de kwalificaties - maar dat feit neemt niet weg dat een rollende bal zonder oranje versierde straten wel een stekend gemis is.