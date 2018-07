Hoe je zelf Bossche Bollen maakt: wel goed roeren

Ruimere terassen en een bushalte die voor joker staat

4 juli D0 5 Jul. Met dit weer is natuurlijk iedere horeca-ondernemer blij met zijn of haar terras. Op de Parade zijn ze extra tevreden. Want sinds een poosje mogen ze er tientallen (nieuwe) stoelen bij zetten. Met keitjes is de rand van het plein opnieuw ingericht. En nieuwe parasols maken het geheel 'af'.