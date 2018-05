Horeca Den Bosch slaat handen ineen: stapper moet vroeger de kroeg in

Er is niet per se een gezamenlijk plan, vertelt Hoos. De kroegen maken allemaal individueel plannen voor Vroeg op Sjouw. De bedoeling is wel dat ze gezamenlijk het vroege stappen promoten deze avond. Hoos: ,,Het zijn nou eenmaal allemaal eigen kroegen met eigen concepten en we willen het laagdrempelig houden. Maar 't Pumpke heeft bijvoorbeeld een muntenactie, de Cosmopoliet houdt een themafeest, bij Hart van Brabant wordt er gezongen op de bar en bij de Keulse Kar is de bar verbouwd", zo vertelt Hoos.



Op dezelfde avond is er overigens op de Tramkade ook een feest dat De Microclub heet, en als doel heeft vroeg uit te gaan. Dat feest met elektronische muziek begint om 20 uur en eindigt om middernacht. Ook kroegen hebben al eerder geprobeerd meer drukte te krijgen in de eerste helft van de avond. Waarom het dit keer wel gaat lukken? Hoos: ,,Meestal waren het toen initiatieven van individuele kroegen. Dan is het in één kroeg druk, maar zodra je naar de volgende loopt, is het weer rustig. Dat is ook niet echt gezellig. Nu doet zoveel mogelijk horeca mee en weet de stapper waar hij aan toe is."