Horecanieuws: Arcade, karaoke en Aziatische restaurant in één bij Barkade op de Tramkade

Snel op zoek naar brand in het doolhof dat de Sint-Jan heet: 'Als het eenmaal brandt, kan het hard gaan'

8:53 Wo 17 jul. Het voelt soms als een doolhof, die grote Sint-Jan. Want met het verkeerde trappetje omhoog, betekent zomaar dat je op de verkeerde hoogte in de dakgoot stapt. Dat is de reden dat alle brandweermannen van het Bossche korps minimaal één maal per jaar de kathedraal rond gaan op brandinspectie. Helemaal na de Notre-Dame.