Horecanieuws: Eindelijk wordt er gewerkt aan 'nieuwe' Lalalaa na verwoestende brand

Wildcard voor nieuwe evenementen roept de vraag op: wat mist Den Bosch?

6 april Do 5 apr. Met het Oktoberfest krijgt de Parade een nieuw feestje. Daar zaten heel wat mensen blijkbaar op te wachten, want de aankondiging schoot het internet over. Twee weken later meldde de organisator al dat de helft van de kaarten als warme Pretzels over de toonbank waren gegaan. Tirolerfans moeten er snel bij zijn, zo is de boodschap.