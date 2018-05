Horecanieuws: Hamburgerrestaurant Burgerme open in Paleiskwartier

De bedoeling is om binnenkort in het grootste deel van Den Bosch gratis burgers en salades te gaan bezorgen, als is dat nu nog niet het geval. Vanwege het opstarten van de zaak wordt nog even in een kleiner gebied gestart, zo vertelt Johan Voets. Bezorging gaat volledig elektrisch op de scooter of op de fiets. Burgerme is een franchiseketen, met rond de tien vestigingen in Nederland. De vestiging in Den Bosch is open van 11 tot 23 uur, waarmee ook gemikt wordt op de vele lunchende studenten en scholieren in het gebied. Binnen zijn 26 zitplaatsen.