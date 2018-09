Horecanieuws: Oud C&A-pand is nu een industriële stadsbrasserie: Het Warenhuis opent de deuren

Het is dan ook geen kroeg, benadrukt Niels Floris van Het Warenhuis. ,,Het moet meer body krijgen, maar ook weer niet te chique worden," zo verwoordt hij het. Want laagdrempeligheid is het belangrijkst. ,,Maar wel op een iets hoger niveau dat een eetcafé, wat het diner betreft. De lunch blijft van dezelfde kwaliteit als men gewend is."



Op de begane grond zit nu een to go hoek, waar onder meer koffie, broodjes en patisserie meegenomen kan worden. Floris: ,,We moeten nog goed bekijken welk assortiment daar het beste werkt." Verder is er beneden plek voor 20 tot 30 mensen. Over een splinternieuwe trap komt de gast op de eerste verdieping, waar het brasseriedeel is met plek voor nog eens ruim 50 gasten. Dit deel gaat later deze maand open. Vanaf de verdieping kijk je uit op het stadhuis. Daar is ook een grote moderne keuken gerealiseerd, die ook de oude keuken van Jeronimus vervangt. Floris: ,,Die keuken was ongeveer een kwart van wat we nu hier hebben." Met heel veel meer mogelijkheden dus.