Horecanieuws: Restaurant De Beren huurt begane grond Jheronimustoren, derde grote restaurant voor Paleiskwartier

De Beren groeit de afgelopen jaren hard. In 2017 opende de keten de vijftigste vestiging in Nederland. Op het menu staat onder meer friet met saté, entrcôte, tournedos, burgers of zalmfilets naast een aantal vegetarische gerechten. Het restaurant belooft daarbij 'royale porties' in de 'ongedwongen gezelligheid van een eetcafé.' De eerste vestiging opende in 1984 in Rotterdam.



In het Paleiskwartier komt daarmee alweer een derde restaurant van flinke omvang. Onderin Het Hof zit Aziatisch- en sushirestaurant Shizen (420 vierkante meter, 150 zitplaatsen). Verder zit bij bioscoop Kinepolis nog het grootste restaurant van de stad: Happy Italy met 650 vierkante meter en driehonderd zitplaatsen. Toch denkt De Beren dat er nog plek is voor een nieuw, groot restaurant, onder meer omdat het om een andere formule gaat. ,,Verder zitten onze vestigingen vaker dichtbij een bioscoop, waar we altijd goede samenwerkingen mee hebben. Die combinatie werkt gewoon erg goed", zo zegt de woordvoerder. Onder meer in Tilburg zit een vestiging van De Beren bij een bioscoop.