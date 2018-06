Horecanieuws: Van het schepijs tot de koffie, alles draait om Italië bij L'oro Nero in het Paleiskwartier

Bij binnenkomst valt direct een grote bank op, voordat de langgerekte bar verschijnt. Daarnaast verschijnen de tafels en stoelen, waarmee er in totaal richting de dertig zitplaatsen zijn. Wie direct naar rechts loopt, wandelt tegen de ijshoek aan, waar meerdere smaken liggen van Fristi tot Tony's. Buiten staat een bescheiden terras. L'oro Nero is zeven dagen in de week open.



Met de nieuwe zaak is de plint van het Paleiskwartier weer wat verder gevuld. Eerdere openden daar (afhaal)restaurant Burgerme, Japans restaurant Shizen en The Tosti Club. Er is nog wel ruimte over, waarin onder meer een fitnesszaak gepland staat.