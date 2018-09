Hotel Paleiskwartier krijgt restaurant op dak, toren van 50 meter en verbinding met Paleisburg

Dat restaurant, dat nadrukkelijk ook bedoeld is voor mensen die niet in het hotel slapen, is toegankelijk via een lift door de toren, zo is het idee. Met een halfrond dak en veel glas in de constructie moeten bezoekers een weids uitzicht over de stad hebben. Op het dak komt ook een terras. Het is overigens niet het enige restaurant in het hotel. Ook in de plint op de begane grond moet een eetgelegenheid komen voor zowel hotelgasten als passanten. In de plint zal ook het publieke deel van het hotel zijn, met de lobby en een fitnessruimte.



Bovenin de toren moeten verder nog enkele kantoorruimtes komen. De plint wordt in het deel waar de toren staat iets hoger. Dat maakt het mogelijk om rechtstreeks vanuit de Paleisbrug het hotel in te lopen, een tweede entree voor het gebouw. Een ingang op de Paleisbrug was eerder ook het plan bij bioscoop Kinepolis, gelegen aan de andere kant van de brug. Om praktische redenen is dat momenteel echter enkel een nooduitgang.