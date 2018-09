Icoon vertrekt uit stad: mevrouw Lycops (91) kan tuinwinkeltje aan het Fonteinplein niet meer draaiend houden

Ma 10 sep. 'Zolang ik nog kan lopen' wilde Simonne Lycops haar winkel blijven runnen, maar een val in februari gooit roet in het eten. Op 91-jarige wil het lijf niet meer, en daarmee verdwijnt er een icoon uit de binnenstad.

Door Bart Gotink

Ze worden zeldzaam. Van die winkels waarvan je je afvraagt of Jeroen Bosch er misschien ooit nog iets gekocht heeft. Een winkel waar ze het woord hip niet kennen, terwijl links en rechts hippigheid uit de grond schiet. Een winkel die misschien nooit verrast, maar waar je altijd weet wat je kan krijgen.



Zo'n winkel runde Simonne Lycops. Nog dagelijks zette ze de bloemetjes buiten. Letterlijk. Net als de potten, vazen en andere spulletjes als uithangbord voor het volgepakte winkeltje aan het Fonteinpleintje. Zoals ze dat al sinds 1966 (!) deed, toen ze met haar man Emmanuel Lycops vanuit Vlaanderen naar het voor hen onbekende Den Bosch trok. Daar gingen ze op avontuur, om een vestiging van de keten Andries Visser te starten, toen een zaad- en aardappelenhandelaar. Later werd het een winkel met een collectie droogboeketten - waarvan een groot deel aan het plafond hing - en rekken vol met zaden en vazen. 52 jaar lang, onafgebroken, runde mevrouw Lycops die soms wat rommelige zaak.

En er was niets dat de 'Lycopsen' in al die jaren uit het veld kon slaan. De twee hadden op een schappelijk leeftijd met pensioen kunnen gaan. Op zolder lag 'een doos vol' met visitekaartjes en aanbiedingen van vastgoedjongens in pak om de winkel op een a-locatie te kopen, vertelde Emmanuel eens. Er was veel meer geld te verdienen op deze locatie, was de boodschap.

Maar de winkel en de klanten waren hun leven. En dus gingen ze door. En terwijl de keten Andries Visser sneefde, leefde het filiaal in Den Bosch als laatste bastion voort. Het overlijden van Emannuel in 2003, op 82-jarige leeftijd, hakte er uiteraard in bij Simonne Lycops. Maar ook toen was stoppen geen optie. Een overval bracht haar op haar hoge leeftijd niet van haar stuk. "Ik ben niet bang", zo sprak ze. Een val met een gecompliceerde breuk? Zes weken later stond mevrouw Lycops - inmiddels ver in de 80 - gewoon weer in de zaak. ,,Waar een wil is, is een weg", stelde ze monter vast.

den bosch,mvr lycops

En goed, niet alles liep meer even soepel als 50 jaar geleden. De vier kinderen sprongen bij op de zaterdagen. De buren hielpen bij de bevoorrading en als een klant iets van de hoogste plank wilde, dan moest hij of zij dat toch even zelf pakken. En zo kreeg ze uiteindelijk steeds meer hulp.