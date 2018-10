In een rolstoel de bios in Den Bosch testen: 'Hier kan ik tenminste zonder hulp de zaal in'

Omwonenden krijgen in alles ongelijk: Jump XL mag van commissie in San Salvator­kerk komen

2 oktober Di 2 okt. Een trampolinecentrum in de San Salvatorkerk is weer een stapje dichterbij. Alle bezwaren van 68 omwonenden tegen een Jump XL in de kerk in Orthen zijn door de gemeentelijke bezwarencommissie van tafel geveegd.