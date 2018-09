In het zwerfgebied van het Gasthuiskwartier moet een 'serene rust' gaan heersen

Za 22 aug. Eén steeg door en je loopt van een drukke winkelstraat de rust in. Dat is misschien wel 'het magische' aan Den Bosch, vindt Edzo Bindels van West 8. En dat hoopt hij ook te bereiken in een nieuw woongebiedje in het Gasthuiskwartier. ,,Daar heerst straks een serene rust."

Impressie van het zwerfgebied in het Gasthuiskwartier

Door Bart Gotink

Ronddwalend door de stad, op zoek naar rustige plekjes, zou je over een aantal jaar zomaar over een nieuw bruggetje over de Binnendieze kunnen struinen. Met een binnentuin, monumentale ziekenhuisgebouwen en een groot deel nieuwbouw kom je dan terecht in het zogenoemde zwerfgebied van het Gasthuiskwartier. Een autovrij rustpunt vlakbij de drukke Hinthamerstraat, op een plek waar nu auto's geparkeerd staan.

Langzaam maar zeker worden de contouren zichtbaar van woningen in het Gasthuiskwartier, maar dat gebeurt vooral nog langs de Zuid-Willemsvaart. Aan de kant van het centrum, zo tussen de bebouwing aan de Nieuwstraat en het monumentale Zusterhuis, wordt nog maar mondjesmaat gewerkt aan het nieuwe stuk binnenstad. Komende week ligt echter het raadsvoorstel voor over 18 woningen in dat zwerfgebied, deels van particulieren. Met daarbij vooral ook een groot, openbaar gebied. Een nieuw stuk stad voor wandelaars en voetgangers, dat tevens een verbinding vormt tussen het centrum en de rest van het Gasthuiskwartier, richting de Zuid-Willemsvaart.

Impressie van het zwerfgebied in het Gasthuiskwartier

Impressie van het zwerfgebied in het Gasthuiskwartier

De ontwerpen voor de woningen komen van verschillende architecten. Edzo Bindels van West 8, een bureau voor stedenbouw en landschaparchitectuur, zag als supervisor erop toe dat er wel een 'harmonisch geheel' ontstond. ,,We hebben goed gekeken naar wat het beste is voor het openbare gebied. Dat moet een serene rust gaan uitstralen. Den Bosch heeft nu al bijna dat magische als je vanuit de drukke Hinthamerstraat een steeg in loopt, en gelijk in rustig gebied komt. In dit deel moet ook zo'n serene rust gaan gelden."

Met zoveel architecten én de openbare ruimte die strijden om voorrang, heeft Bindels eerst gekeken naar de bouwhoogtes en -volumes. Dat is in de laatste plannen teruggebracht, om voor meer openbare ruimte te zorgen. Bindels: ,,Verder zijn de entrees in het zwerfgebied natuurlijk belangrijk." Daarvoor komt er een nieuw bruggetje over de Binnendieze aan het eind van de steeg Achter het Vuurstaal. Ook komt er een nieuwe poort in de Nieuwstraat.

Impressie van het zwerfgebied in het Gasthuiskwartier

Impressie van het zwerfgebied in het Gasthuiskwartier

Thomas Kemme van het gelijknamige architectenbureau tekende één van de stadsvilla's, die deels op de Diezekade gebouwd moet gaan worden. Heel spannend is dat niet, zo geeft hij aan. ,,Vroeger heeft er ook al een groot gebouw gestaan." Datzelfde 'vroeger' zorgt er wel voor dat op het terrein nog veel archeologisch onderzoek plaats moet vinden. ,,Dat maakt de datum waarop we kunnen starten nog een beetje onduidelijk." Ook Kemme geeft aan dat ze 'eigenlijk niet echt' samen hebben gewerkt met de andere architecten in het zwerfgebied. ,,Het is binnenstedelijk, dus het mag allemaal ook best een beetje verschillen. En uiteraard bouw je in het gebied niet een al te vreemde eend in de bijt. Om een voorbeeld te geven: we hebben nagedacht over een plat dak. Maar dat blijkt toch niet passend in het gebied. Verder mag je uiteraard niet te ver de hoogte in."

In totaal omvat het voorstel negen stadswoningen in twee rijen, zeven appartementen en drie villa's. Ook in de bestaande panden in de Nieuwstraat komen overigens appartementen. Om te zien hoe het eruit kwam, zijn de bouwplannen in 3D-impressies gezet (zie hiernaast) door West 8. Zo ontstaat er een autovrij gebied (die moeten alle in de collectieve parkeergarage worden gezet) met soms smalle, soms bredere straten. In een groot deel van de bebouwing komt baksteen terug. Bindels: ,,Het zijn veel verschillende woningen, met en zonder tuin en van kleine tot grote. De doelgroep is dan ook heel divers." Een plantsoen op het nieuwe terrein moet ervoor zorgen dat het zicht op het grote en monumentale zusterhuis niet wegvalt. Bindels: ,,Momenteel is dat allemaal nog een grote parkeerplaats, straks voelt het meer als een mooie tuin."

Impressie van het zwerfgebied in het Gasthuiskwartier

Impressie van het zwerfgebied in het Gasthuiskwartier

Impressie van het zwerfgebied in het Gasthuiskwartier