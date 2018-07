Ingezonden: Mooie hoogbouw in Den Bosch is juist bittere noodzaak

Door Antoine Duimel

Ik snap dat de illusie kan bestaan dat het Paleiskwartier volgebouwd word, maar mooie hoogbouw is juist een bittere noodzaak voor de stad Den Bosch. Zolang dat natuurlijk in goed evenwicht is met de andere gebouwen in de buurt. De stad kan werken aan mooie gebieden, waar men architectonische bouwwerken neerzet, die de stad een wat moderne stedelijke uitstraling geven. Dat is zeker in het belang om als hoofdstad mee te tellen, met de groeispurts die steden als Eindhoven en Tilburg wél maken.

Parken en kleine natuurplekken

Den Bosch is altijd preuts geweest met nieuwe hoogbouw, waardoor andere steden Den Bosch op vele fronten voorbij zijn gestreefd. Het is nu zaak voor Den Bosch weer die leidinggevende positie terug te claimen. Dat kan alleen als er gestreefd wordt naar nieuwe impulsen die de stad een betere positie geven.

Ook hoogbouw is dan van belang om natuurgebieden in het buitengebied te beschermen tegen de oprukkende uitbreiding van de stad. Er moet in het belang van de stad gezocht worden naar nieuwe grond, waar het groeiende aantal inwoners van Den Bosch een plek kunnen vinden. Hoogbouw is belangrijk om zo ook gebieden in de stad te creëren die ter ontspanning zijn. Parken en kleine natuurplekken die het leven in de grote stad aangenaam maken.

Uitlichten

Den Bosch heeft als gezellige winkelhoofdstad een prima imago. Maar men moet uitkijken dat het niet een stad word waar dadelijk het merendeel van de bewoners oud zijn en waar jongeren uit wegtrekken omdat er in steden als Eindhoven en Tilburg meer te doen is, omdat die steden een meer dynamische rol spelen.