Internetsupermarkt Picnic gaat ook in Den Bosch van start: tien wagentjes de weg op

Door Bart Gotink

De elektrische karretjes van Picnic gaan de eerste week van juni in Den Bosch de weg op, zo schat het bedrijf in. De start zal zijn met tien kleine bezorgwagentjes en 25 bezorgers. Eind van het jaar moet dit aantal gegroeid zijn naar 25 wagentjes en vijftig bezorgers. De boodschappen worden bezorgd vanuit een 'hub' aan de Speldenmakerstraat, op bedrijventerrein de Herven. Deze wordt weer bevoorraad vanuit Eindhoven. In totaal gaat het in Den Bosch om bijna 70.000 nieuwe huishoudens die van de diensten van de online supermarkt gebruik kunnen maken, stelt Picnic. Klanten kunnen zich vanaf vandaag aanmelden, net als mensen die graag willen werken voor het bedrijf.

Goedkope A-merken

Met de komst van Picnic gaat de keten ook hier de strijd aan met de Jumbo en Albert Heijn, die ook boodschappen tot aan de voordeur bezorgen. Grootste verschil is dat Picnic geen fysieke winkels heeft, maar alleen op internet actief is. Dat bespaart aan kosten, ook omdat er geen vakkenvullers en kassamedewerkers nodig zijn. Daardoor is Picnic naar eigen zeggen goedkoper dan de concurrenten, iets dat ook de consumentbond eerder concludeerde op basis van A-merken. Bezorging bij Picnic is gratis, waar andere supermarkt daar een paar euro voor vragen.

Nadelen zijn er ook: de klant moet kiezen met welke rit de boodschappen bezorgd worden, maar kan dus geen exacte bezorgtijd kiezen. Wel zijn de wagentjes in de app live te volgen. Het assortiment is veelal kleiner dan in de meeste stenen supermarkten.

Groei