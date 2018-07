Is de uitleg bij Bossche Lulkoek lulkoek? 'De Bosschenaar liep niet voor lul, het zette voor lul'

Do 26 jul. Een bros koekje, om lekker te knabbelen bij het Kutbier. Dat was de gedachte achter het Bossche Lulkoek, een idee van historicus Rob van de Laar. Het koekje was gebaseerd op de middeleeuwse speldjes van penissen , waarmee Bosschenaren zichzelf voor lul zetten. Maar deden Bosschenaren in die tijd dat echt, zichzelf voor lul zetten?

Door Bart Gotink

Dat vroeg ex-Bosschenaar Leo Faes zich in elk geval af toen hij een pak Lulkoeken kreeg van zijn vrouw. Want 'niemand loopt toch graag voor lul, zelfs voor een Bosschenaar is dat gek'.

Vulva

De koekjes liggen pas sinds kort in het schap van onder meer de VVV en bij de broodspecialist in de Hinthamerstraat. De tekst op de verpakking luidt dat 'de vorm van deze lulkoek is geïnspireerd op enkele laatmiddeleeuwse metalen speldjes die zijn opgegraven'. ,,Ze waren er ook in een vorm van een vulva. Blijkbaar was het in die tijd niet vreemd om een speld in de vorm van een fallus met vleugeltjes, pootje en een kroontje op te spelden. Wat dat betekende en wie er mee rond liepen weten we niet. Wat we wel weten, is dat de dragers voor lul liepen."

Volledig scherm Bossche Lulkoek © Marc Brinc

Maar juist dat betwijfelt de inmiddels Tilburger Faes. Want dit soort speldjes waren juist vaak voor protesten. Met Bossche penisspeldjes liepen de Bosschenaren volgens hem niet voor lul, ze wilden juist iemand voor lul zetten. En wie dat is, daar heeft hij ook een theorie over. ,,De hertogkroon met de bel om de penis maakt dat hij denkt dat het gaat om de 'weinig geliefde hertog Albrecht', die via een huwelijk met (Isa-)bel Hertog was geworden. Wellicht duidt de riem om de penis erop dat het mannelijk geslachtsdeel door deze aartsbisschop eigenlijk niet gebruikt mocht worden", zo zegt hij. 'In de belle' betekende indertijd ook zoveel als 'failliet' of 'onder curatele', zo weet de oud leraar Nederlands. En de hertog had een geldprobleem, zo was bekend.

Tekstjes zijn lulkoek