Is het Theaterfestival Boulevard invalide-proof? 'Oei, de drempel is 22 centimeter hoog'

Do 9 aug. Is de Boulevard goed toegankelijk voor mensen met een beperking? Jeugdige onderzoekers namen namens het Liliane Fonds op de Parade de proef op de som.

Door Chris Korsten

Als professionele onderzoekers, gehuld in karakteristieke witte doktersjassen, verkennen Hidde (8) en Anne Schmitz (11) en Annaso-phie Wilmer (10) met een open attitude het researchterrein. Met in hun kielzog twee begeleiders van het Liliane Fonds in de persoon van Roos van Boekel en de nieuwe directeur Steven van Berlekom.

Invalidentoilet

Doordat de drie 'inspecteurs' ook nog een opvallende ronde bril dragen, menen sommige passanten op het Boulevardplein in hen veelbelovende acteurs te herkennen. Niets is echter minder waar: dit is een bloedserieuze zaak. Nadat de jongste van de drie letterlijk in een rolstoel is 'gesprongen', wordt allereerst het enige voor het publiek beschikbare invalidentoilet dat het aangrenzende Theater aan de Parade rijk is aan een minutieus onderzoek onderworpen.

Het objectieve meetlint geeft aan dat de deur (ruimschoots) breed genoeg is. Bovendien ontbreekt een hinderlijke drempel. ,,En nu eens kijken of ik vanuit deze rolstoel mezelf naar die andere 'stoel' kan verplaatsen", kondigt het joch met een ietwat ondeugende blik in de ogen aan. De missie slaagt glansrijk, mede doordat zich aan beide zijden van de pot een vasthoudstang bevindt. Handen wassen na de 'stoelgang' levert evenmin problemen op.

Om nog wat vergelijkingsmateriaal te verkrijgen, begeeft het onderzoeksteam zich naar de reeks 'pop-up' toiletten op het festivalterrein zélf. ,,Oei, de drempel is 22 centimeter hoog, terwijl de maximaal toegestane hoogte twee centimeter bedraagt. Ook is de deuropening te smal", luidt het ongezouten commentaar van Annaso-phie. Even later blijkt eveneens dat de drempel van het BLVRD Theater, de aanwezige vlonders en de hoogte van de bar lichte obstakels vormen voor de rolstoelgebruiker.

Trappenklimmer

Het onderzoeksteam, dat zeker niet te flauw is, reageert vervolgens weer enthousiast bij het aanschouwen van de zogenaamde 'trappenklimmer', een stoeltjeslift die de rolstoelgebruiker binnen een halve minuut naar het bovengelegen horecagedeelte transporteert. De geribbelde blindengeleidestrook bij de ticket-infobalie krijgt van het trio een vergelijkbare waardering. Nadat alle resultaten bij elkaar zijn opgeteld, gaat uiteindelijk de duim omhoog.

Kort voor de aanvang van de familievoorstelling Blanche en Forza, een gezamenlijk product van Sofie Palmers en Katrien Pierlet waarbij Angelique Donkers als doventolk opereert, krijgt festivaldirecteur Viktorien van Hulst van het Liliane Fonds een speciale oorkonde. Met daarop de verlossende mededeling dat het festivalterrein toegankelijk is verklaard voor gehandicapten.