Jumbo City opent 13 december vestiging in Visstraat Den Bosch

Jumbo City wil daarmee inspelen op 'klanten die zich in de binnenstad bevinden om te werken, studeren, winkelen of wonen', zo staat in een persbericht. ,,Zo kunnen klanten er in de ochtend terecht voor ontbijt, en zijn er in de middag ter plekke bereidde lunchproducten, waaronder de belegde broodjes. Later op de dag staan verschillende avondmaaltijden centraal, waaronder pizza’s en sushi." Er zijn ook producten van La Place te koop, een formule die Jumbo eerder dit jaar nog overnam uit de failliete boedel van V&D. Daarbij gaat het onder meer om de worstenbroodjes, appelbollen en yoghurt van de tap.



Voorlopig is de Albert Heijn nog oppermachtig in de Bossche binnenstad. In het centrum is onder meer een Appie in de Arena en de Vughterstraat. Recht tegenover het pand in de Visstraat zit verder een AH To Go, net als op het station. Of de AH to Go blijft met de komt Van Jumbo City, wilde een woordvoerder eerder nog niet kwijt.