Karel de Rooij (81) overleden: altijd op zoek naar feiten en cijfers over Oeteldonk en het amateurvoetbal

Vr 13 jul. Hij ontdekte waar Oeteldonk zijn naam aan dankt, duikelde zo ongeveer elk feitje op over het Kwèkfestijn én hield jarenlang alle cijfers bij van het amateurvoetbal. Daarvan deed Karel de Rooij vervolgens verslag voor het Brabants Dagblad, de radio of hij schreef er een heel boek over. Donderdagmiddag overleed De Rooij op 81-jarige leeftijd.

Door Bart Gotink

Altijd had De Rooij een papiertje bij zich om wat statistieken op te schrijven, zo herinneren collega's. Want hoeveel jaar de club bestond, hoeveel wedstrijden die ene speler gespeeld had of hoeveel wedstrijden de club überhaupt gewonnen had, het zat allemaal in het rijke archief van De Rooij. ‘Cijfertjes en getallen zeggen meer dat je denkt en als je dat samen met de sport kan combineren is dat heel erg mooi’, zei hij eerder. De Rooij schreef sinds begin jaren negentig tot 2007 over het amateurvoetbal voor het Brabants Dagblad, maar maakte ook feitenoverzichten voor voetbalwebsites. Zo lag zo ongeveer de hele geschiedenis van de Topklasse in zijn archief. Tot eind vorig jaar ging hij nog trouw wedstrijden langs.

Volop gepraat, nauwelijks geïnformeerd

Sport was niet zijn enige passie. De Rooij was ook actief binnen Oeteldonk. Niet per se in de polonaise voorop, maar wel altijd betrokken en geïnteresseerd in de prinsen en het protocol. De Rooij was jarenlang lid van het boerenparlement en hij was als voormalig werknemer van de PTT ook lid van carnavalsvereniging de Postkwakers, een vereniging die weer voortkwam uit de PTT Harmonie ’s-Hertogenbosch. Het verhulde enigszins dat hij eigenlijk geboren was in Rijsbergen - en zo fan was van NAC-Breda - tot hij op zijn achttiende naar Den Bosch kwam.

Vanaf eind jaren tachtig deed De Rooij jaarlijks verslag van het Kwèkfestijn, eerst als radioverslaggever van de lokale omroep, daarna voor het Brabants Dagblad. En ook hier kwam zijn passie voor feiten en cijfers bovendrijven. Want tijdens zo'n verslag klaagde De Rooij zelf dat hij 'volop had gepraat, maar nauwelijks de luisteraars geïnformeerd'. En dus speurde hij jarenlang elke maandagmorgen in de archieven naar uitslagen, verslagen en attributen van het carnavalsfestival. Dat werd weer gerubriceerd en zo volgden weer cijfers en lijsten. Alles werd gebundeld in het boek 't Kwèkfestijn, 50 jaar emotie', dat hij samen met Hans van Eeten schreef.

Hoe Oeteldonk écht ontstond

Ook afgelopen jaren schreef hij nog regelmatig een artikel voor deze krant uit de rijke geschiedenis van het carnaval. Een artikel over hoe de Kikvorschen bijna ten onder ging, over hoe de tradities van carnaval zich aanpassen en hoe Oeteldonk écht ontstond. De gebundelde krantenartikelen, feiten en cijfers uit zijn rijke archief schonk De Rooij voor zijn dood nog aan het Oeteldonks Gemintemuzejum.