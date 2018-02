KFC op Bossche woonboulevard? Slaapwinkels vrezen voor parkeeroverlast en aanzien

,,Klanten willen gewoon graag zo dicht mogelijk bij de winkel parkeren", zo sprak ook Esther Kleine van Auping. Ze vreest dat klanten straks helemaal om de drive-thru heen moeten lopen, om bij haar zaak te komen, omdat de plaatsen voor haar winkels zijn ingenomen door restaurantgasten. Het restaurant zelf rekende eerder voor dat er ook tijdens de drukste uren (65 transacties per uur) voldoende parkeerplaats is. ,,De bezoekerspiek ligt bovendien buiten de openingstijden van de winkel", zo stelde Eefje Bommel, vertegenwoordiger van KFC.



De beddenzaken vinden ook dat de KFC helemaal niet past binnen het bestemmingsplan en daarmee op de Bossche Woonboulevard. ,,Dit is een woonboulevard in het hogere segment. Nu komt daar plots fastfood", zo sprak Van Gerwen. Volgens Van Gerwen valt het kiprestaurant niet in categorie II (onder meer op winkel aansluitende cafetaria, snackbar of shoarmazaak), zoals nu aangevraagd, maar in categorie I (onder meer op winkel aansluitende pizzeria’s of (afhaal)restaurants). Van Gerwen: ,,Onder meer de drive-thru zorgt ervoor dat gasten hun eten ergens anders kunnen nuttigen. Daarmee heeft deze KFC een hele andere uitstraling dan horeca in categorie II." Daarmee vinden de slaapwinkels dat een andere vergunning moet worden aangevraagd in plaats van de huidige omgevingsvergunning.