Kijkje bij Kinepolis: 1000 nieuwe stoelen, een scherm van 17,5 meter, 360 gradengeluid en M&M's op kleur

Het is nog wel poetsen en afstemmen dit weekeinde, voordat maandag de rode loper in het Paleiskwartier kan worden uitgerold. Een rondleiding door de splinternieuwe Kinepolisbioscoop is er dan ook eentje tussen de werklui door. Maar maandag zijn ze er echt helemaal klaar voor, verzekert theatermanager Peter de Baaij. Dan kan de bios de sterrencast van Redbad ontvangen voor de landelijk première én de officiële opening van de bios. De Baaij kan ook niet wachten om open te gaan. ,,Geregeld staan er mensen door de ramen te kijken, vragen wanneer we open gaan. Mensen zijn echt blij dat we komen."



Een rondleiding door het nieuwe complex levert een hoop grote getallen op. Zo telt de grootste zaal, zaal zeven, 268 stoelen. Hier staat ook een 17,5 meter groot scherm, 360 graden geluid en 4K-beeldkwaliteit. ,,Het was voor ons ook wel enigszins een verassing dat we in deze zaal de nieuwste techniek kregen", zo stelt De Baaij. Want enkel in Utrecht en Breda heeft de keten Kinepolis nog de Laser Ultra techniek.



Tekst gaat verder onder foto