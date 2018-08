Met spectaculaire act is Theaterfestival Boulevard officieel van start, grote blokken op Parade zijn de blikvanger

,,De buitenkant van de blokken maakt nieuwsgierig", zo sprak festivaldirecteur Victorien van Hulst het massaal toegestroomde publiek donderdagavond toe. ,,Het laat zien dat het op momenteel het leukste terras van Den Bosch ook nog om de kunst draait." In de Block Boxen, zoals het werk heet, zijn komende elf dagen drie verschillende theatervoorstellingen te zien van 'theatermakers van naam'. Voor mensen met een kleine beurs zijn de boxen overigens het eerste uur van de dag gratis.



What you see is what you guess is dan ook het thema dit jaar. Dat uit zich dus onder meer doordat je niet ziet wat er in de grote blokken op de Parade - een ontwerp van theatervormgever Theun Mosk - gebeurd. Maar ook de hapjes die rondgingen op de warme zomeravond, bleken geen gewone bitterballen. Al zagen ze er in alles zo uit, ze smaakten heel anders.