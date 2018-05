Muurschilderingen van Tibet in een 60 kilo zwaar boek in de Verwersstraat, prijs: 10.000 euro

Nieuwe uitbater voor Brasserie in De Gruyterfa­briek, 1 juni weer open

23 mei Wo 23 mei. Bedrijfscateraar Appèl start een nieuwe horecazaak in De Gruyterfabriek, het bedrijfsverzamelgebouw aan de Bossche Veemarktkade. In eerste instantie gaat de brasserie per 1 juni weer open volgens het oude concept. Appèl wil de brasserie in het najaar echter heropenen met een 'volledig nieuw, laagdrempelig concept, meer toegespitst op de wensen van de huurders', zo laat het bedrijf weten.