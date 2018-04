Nieuwbouw voor Koning Willem I College, opleidingen naar de Onderwijsboulevard

De stad van... Elvis Kaltofen: 'Een plek om te praten over dingen die je moeilijk vindt'

8:50 Ma 16 apr. Aan de hand van wat vragen schetst een inwoner van Den Bosch een beeld van zijn of haar stad. Deze week is dat Elvis Kaltofen. Hij richtte de Moderne Biecht op in een brugwachtershuisje aan de Zuid-Willemsvaart.