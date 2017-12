Nieuwe bioscoopfilm verandert Bossche binnenstad in filmset: 'Een prachtige ambiance'

Sloesen kent de stad, want ze heeft twee jaar in de Postelstraat gewoond toen ze bij het Koning Willem I College een theateropleiding volgde. ,,Ik ben tien jaar weggeweest, maar toch voelde het wel een beetje als thuiskomen." Het grote verschil met filmen in, pak hem beet, Amsterdam. ,,De mensen zijn hier veel aardige en meer aimabel. In Amsterdam kijkt iedereen ons toch vaak chagerijnig aan, omdat we bijvoorbeeld in de weg staan. Hier is iedereen vriendelijk. Maar misschien komt dat ook omdat er hier wat minder vaak een filmploeg staat." Het is haar eerste grote hoofdrol en ze zit daarmee direct letterlijk in elke scène, zo vertelt ze.



Dierenarts

Zwaar verliefd gaat over dierenarts Isa, (Sloesen) die worstelt met haar zelfvertrouwen en de liefde. Ze valt op een dag als een blok voor zijn eigenaar Ruben (Jim Bakkum). De film is gebaseerd op het boek van Chantal van Gastel. De vriendinnen van Isa worden gespeeld door Liza Sips (GTST) en Jamie Grant (Flikken Maastricht, Klem). Voor de scene van maandag trekt het drietal shoppend door de stad. ,,We spelen drie personage die inderdaad veel winkelen, roddelen en over mannen praten", aldus Grant. En de stad? ,,Prachtig", aldus Sips.



Maar, toegegeven: niet alles wordt in Den Bosch opgenomen. Zo is er ook gefilmd in de studio in Amsterdam en in een supermarkt in Veghel. De film gaat naar alle waarschijnlijkheid in het najaar van 2018 in première. Er worden overigens nog geregeld figuranten gezocht voor de film.