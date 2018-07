Nieuwe Kinepolis ondanks warmte tevreden over eerste maand, 'Bossche' film in première

Tonny Rademaker jr (70) overleden: 'Hij was een echte gastheer, niks was te gek'

24 juli Di 24 jul. Tonny Rademaker jr. was jarenlang de eigenaar van de Raadskelder in Den Bosch, een horecazaak die vooral door Rademaker zelf een succes werd. Want als het om de klant ging, 'was niks te gek'. In de nacht van zaterdag op zondag overleed de zoon van hotelier Tonny Rademaker sr.