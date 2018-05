Nieuwe uitbater voor Brasserie in de Gruyterfabriek, 1 juni weer open

Eind april vroeg Brasserie De Gruyter Fabriek faillissement, waarmee de zaak per direct dicht ging. Exploitant Ben Scholten gaf toen aan dat hij het 'zowel emotioneel als financieel' niet meer voor elkaar kreeg de zaak er weer boven op te krijgen. De ondernemer exploiteerde de zaak vier jaar met directeur/chef-kok Niek Marcelis, die vorig jaar overleed.



Appèl, van eigenaar Geert van de Ven, is geen vreemde in de horeca. Eerder baatte het bedrijf Aan Tafel bij Jeroen in het Theater aan de Parade en restaurant Punt NL uit. Ook hebben ze concepten ontwikkeld voor vele bedrijfsrestaurants door heel Nederland. De Gruyterfabriek, gelegen aan de Veemarktkade 8, was tot eind jaren zeventig het fabriekscomplex van grootgrutter De Gruyter.