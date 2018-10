Omwonenden krijgen in alles ongelijk: Jump XL mag van commissie in San Salvatorkerk komen

Zo stelt de bezwarencommissie dat de gemeente wel degelijk mag rekenen met de lagere parkeernorm voor sporthallen, en niet de hogere norm voor een binnenspeeltuin hoeft aan te houden. Daarmee zijn er 'meer dan voldoende' parkeerplaatsen beschikbaar rondom het Schaarhuisplein, en is van een 'onaanvaardbare parkeerdruk' geen sprake, is het oordeel. De commissie wijst er op dat het om een openbare parkeerplaats gaat. ,,Daarmee valt niet goed in te zien welke overlast parkeren met zich mee zal brengen." Verder worden er geen grote verkeersproblemen of onveilige situaties verwacht.



Over de te verwachten geluidsoverlast stelt de commissie dat er voldoende onderzoek is gedaan. ,,Niet onbelangrijk is dat het geluidsonderzoek ook in de praktijk is getest", zo schrijft de commissie. Er is dan ook 'geen enkele reden om te veronderstellen dat het trampolinecentrum niet aan de eisen voldoet'.