Ondanks protest staat B&W Losjes toe bij Engelermeer: 'Geen negatieve effecten verwacht'

Vier- tot zesduizend bezoekers

De Bestuursraad Engelen Bokhoven was sinds 2014 in gesprek met de gemeente Den Bosch over de toekomst van het meer. Volgens hen was het uitgangspunt daarbij dat er vooral natuur kwam langs de plas. ,,Het Engelermeer was daarmee geen optie meer voor evenementen, laat staan voor festivals", zo schreef de bestuursraad aan B en W. Het gemeentebestuur stelt nu dat het Engelermeer 'op dit moment niet is aangewezen als evenementenlocatie'. ,,Dat wil echter niet zeggen dat het geen locatie is voor een evenement", aldus B en W. Een evaluatie in de toekomst moet uitwijzen of er meer evenementen op het terrein gehouden kunnen worden.