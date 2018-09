Ooit brokkelde de Sint-Jan af van de urine, nu is Den Bosch het meest plasvriendelijk

Column Feestje in de Brabanthal­len? Lollig voor wie er al woont, ellende voor wie er nog gaat wonen

15 september Za 15 sep. Er trok een nogal bonte feeststoet door de Paardskerkhofweg, in een tocht van station naar de Brabanthallen. Hard lachend om al dat malle volk verkleed, in hun lompe pakjes, zette een bewoner zijn tuinstoel voor de deur. Als zijnde in een betere volkswijk, ging hij er eens lekker voor zitten. Het voorbijtrekkende volk bleek heel wat leuker dan de zoveelste aflevering van The Voice.