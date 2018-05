Ook Febo komt naar de Bossche woonboulevard, nog geen duidelijkheid over vestiging binnenstad

Wat de komst van de nieuwe Febo-vestiging betekent voor een eventuele vestiging van Febo in de binnenstad, is niet helemaal duidelijk. De keten, bekend van de trekmuur, had alijd een vestiging in de Hinthamerstraat, maar dat pand raakte zwaar beschadigd bij het instorten van het Pearlepand, begin 2016. Sindsdien heeft de Febo altijd aangegeven zo snel mogelijk weer open te willen in de Bossche binnenstad, maar dit is tot op heden niet gelukt. Eerder waren er plannen om een vestiging van de snackbar te openen in het pand naast Kees Kroket in de Visstraat, maar onder meer na protest van deze friturende buurman werd dat plan losgelaten.



Bij Febo was woensdagmorgen nog niemand bereikbaar voor commentaar, maar volgens Chris Lanting van vastgoedadviseur Colliers International zet Febo momenteel in op 'uitbreiding van het aantal vestigingen aan de rand van de stad op goed bereikbare locaties'. Lanting heeft Febo geadviseerd bij het vinden van een nieuw pand.