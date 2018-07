Overgebleven eten goedkoop afhalen in restaurant: app wil voedselverspilling in Den Bosch tegengaan

In Den Bosch doen nu elf restaurants mee, waaronder Yalla Yalla, broodjeszaak Bufkes en Sushirestaurant Soho, zo vertelt Oisterwijker De Vocht. In eerste instantie kan er alleen nog afgehaald worden, zo vertelt hij ook. ,,Al verbieden wij het uiteraard niet als een restaurant toestaat dat iemand binnen gaat zitten." Later hoopt De Vocht dat ook bezorging tot de mogelijkheden gaat behoren.



Doordat de app afhankelijk is van wat restaurants overhebben, wisselt het aanbod en tijdstip waarop de menu's worden aangeboden. ,,Maar de bedoeling is wel dat er uiteindelijk altijd iets aangeboden wordt. Als voldoende restaurants in de stad meedoen, moet er altijd wel iets te halen zijn." De Vocht werkt daarom aan de deelname van meer restaurants. Dat doet hij ook in de hoop dat er niet enkel laat op de avond een aanbod is van maaltijden.