Overlast Tramkade? 'Van de vaste horeca-ondernemers is dat te verwaarlozen'

Door Bart Gotink

Maar hoe erg is het eigenlijk? Leo Hamers van de Bossche Brouwers aan de Vaart nodigt vooral uit om eens zelf te komen filmen op een zaterdagavond. Want 'dit zijn zeer zeker geen beelden van een reguliere uitgaansavond'. Allereerst al niet vanwege de drukte op straat. ,,De ondernemers op de Tramkade hanteren verschillende sluitingstijden en we maken gebruik van drie verschillende toegangsmogelijkheden. Daardoor verlaten bezoekers het terrein gespreid. Het gaat natuurlijk ook om een veel kleiner aantal bezoekers."

Deejays en livemuziek

Ook op de avond van het filmpje - eind december - was er ook zo'n dancefeest in de Kaaihallen. Hamers: ,,Wanneer je het geluid dat door ons wordt geproduceerd vergelijkt met het geluid van de soundsystems die in de Kaaihallen worden gebruikt, dan is het geluid bij de ondernemers op de Tramkade te verwaarlozen." Iets wat bij Werkwarenhuis Van Aken min of meer wordt bevestigd.

En juist bij de vaste ondernemers is wel uitgebreid akoestisch onderzoek geweest van honderden euro's. ,,De ondernemers op de Tramkade die wel eens livemuziek of deejays in het programma voeren - voor zover mij bekend Van Aken, Koudijs Kafe en Bossche Brouwers aan de Vaart - hebben zo'n onderzoek laten uitvoeren, verplicht door de gemeente."