Pas op de plaats voor B&B's in Den Bosch? 'Aantal neemt te drastische vormen aan'

Vr 5 okt. Het wordt lastiger een bed & breakfast of andere kleine logiesmogelijkheid te beginnen in (het centrum van) Den Bosch.

Door Peter de Bruijn

Het college van B en W trapt waarschijnlijk op de rem bij aanvragen voor nieuwe kleinschalige betaalde slaap- en logeerplekken in de stad. Dat bleek deze week tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie in Den Bosch. Het college werkt in principe niet meer mee aan nieuwe logiesinitiatieven in afwachting van een onderzoek naar B & B's en andere logiesfaciliteiten zoals in Den Bosch.

'Dupe van beleid'

,,Je leest een beetje dat het aantal B&B's in de stad drastische vormen aanneemt", aldus voorzitter mr. Govaers van de bezwaarschriftencommissie. ,,Dat het college, zoals mr. van Goch namens de gemeente zegt, pas op de plaats wil maken." De bezwaarschriftencommissie boog zich deze week over de vraag of de gemeente Den Bosch terecht een vergunning heeft geweigerd voor een bed & breakfast in de Sint Jorisstraat.

,,We krijgen toch de indruk dat we de dupe zijn van beleid dat nog in de maak is bij de gemeente'', aldus de heer en mevrouw Meinders. Zij begonnen in maart bij hun quiltwinkel op aanraden van de gemeente in twee woningen met een B&B. Op papier althans. De heer Meinders ging vanwege de regels in de tweede bovenwoning wonen om zo aan de woonfunctie van het appartement te voldoen. ,,Op aanraden van een gemeenteambtenaar'', aldus Meinders. ,,Hij zei: Als het op papier klopt, kunnen jullie gewoon je gang gaan.''

'Je moet er wonen'

Van Goch reageert namens de gemeente: ,,Als er enige zweem is dat datgene wat wordt aangevraagd niet klopt met de feiten, wordt de vergunning geweigerd. Het college heeft nog nooit geaccepteerd dat er op papier zaken staan die feitelijk niet kloppen. Een B&B wordt om de zoveel tijd gecontroleerd, onder meer vanwege brandveiligheid. Dan wordt er ook gekeken naar de verhouding wonen en bedrijfsactiviteiten."

Volgens van Goch wordt in de Sint Jorisstraat niet voldaan aan de normen die in het bestemmingplan staan. ,,Eén van de woningen was helemaal ingericht als B&B. Dat mag niet. Je moet er ook daadwerkelijk wonen." Het echtpaar is teleurgesteld. Mevrouw Meinders tegenover de commissie: ,,De dag nadat we 'nee' hadden gehoord, kwam er iemand van de gemeente om onze logeergelegenheid technisch te keuren. Hij zei dat het er fantastisch uitzag; dat aan alle eisen was voldaan. Hij vertrok hoofdschuddend."