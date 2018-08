Prachtige luchtfoto's van 79 jaar geleden: het mooiste station van Den Bosch, het 'grote gele monster' en de Leonarduskerk

De luchtfoto's van de stad - ongeveer twintig in totaal - zijn prachtige zoekplaatjes waar Wally bij verbleekt. Voordeel van Den Bosch is dat het stratenpatroon al vastligt sinds mensenheugenis. En dat de stad in die tijd nog écht een dorpje was. Met pijn in het hart zie je dan dat die Leonarduskerk gesneuveld is voor die lelijk Brabants Dagblad-bunker en dat de Sint Pieterskerk is gesloopt voor dat wanstaltige Loeffplein.