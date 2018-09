Rechtszaak over komst restaurant De Beren dreigt: 'We gaan er met gestrekt been in'

De twee vragen daarom nu alsnog een uitspraak van de rechter. De rechtszaak was eerder geschorst om te zien of de bewoners en de eigenaar van het pand, Jheronimus BV, tot een oplossing konden komen. Dat is afgelopen tijd niet gebeurd. Met de voorgenomen komst van restaurantketen De Beren, zetten de bewoners de rechtszaak nu voort. Ook stellen Jaarsma en Van den Boorn dat zij via een ander juridisch traject willen proberen De Beren tegen te houden. ,,We gaan er nu met gestrekt been in", aldus Jaarsma.



'Ouderwetse koelkast'

Het conflict draait om de afzuiginstallatie op het dak van de 75 meter hoge toren. Dwars door het complex loopt de afvoer van de horecazaken in de plint van de toren. Toen deze afzuiging in december 2015 werd vastgezet aan het dak, begon ook de overlast voor Jaarsma en Van de Boorn, zo vertelden zij eerder in deze krant. De twee hoorden in hun appartement op de bovenste verdieping 'een constant gezoem'. ,,En, misschien nog wel erger, trillingen in het hele appartement", aldus Jaarsma. "Dat geluid is het beste te omschrijven als het geluid dat een ouderwetse koelkast maakt. En dat hoorden wij hier dan twaalf uur per dag."