Reiziger laat station Den Bosch Oost links liggen, NS weet ook niet waarom

DEN BOSCH - Het aantal reizigers op station Den Bosch Oost heeft een opmerkelijke duikeling gemaakt. Waren er in 2016 nog 1513 mensen die gebruik maakten van het station, in 2017 waren er nog maar 1262 in- en uitstappers. Een daling van 17 procent.

Slechts één station in Nederland laat een grotere daling zien, namelijk station Dordrecht-Zuid, zo blijkt uit een overzicht dat de NS zelf heeft verspreid. Voor de daling in Dordrecht-Zuid heeft de NS een verklaring, namelijk de vernieuwde dienstregeling. Waarom Den Bosch Oost wegzakt, is voor de NS-woordvoerder echter ook een raadsel. ,,We hebben het niet goed kunnen herleiden, dus we weten het zelf ook niet zo goed." Mogelijk speelt die nieuwe dienstregeling hier ook een rol. Deze ging in 2017 grondig op de schop, wat op veel plekken gevolgen had voor de reistijd, overstappen, frequentie of vertrektijd.

De stad hoeft in elk geval niet bang te zijn dat het station straks nog verdwijnt. ,,We hebben altijd grote en kleine stations gehad. De kleinste zijn daarbij echt nog heel wat kleiner", aldus de woordvoerder. Uit het overzicht blijkt dat er bij het kleinste station, Eijsden, maar 181 in- en uitstappers waren.

Het Centraal Station van Den Bosch is daarentegen het tiende station van Nederland, en liet ook lichte groei zien naar in totaal bij 46.000 in- en uitstappers per dag. Alleen Eindhoven (63.000) scoort hoger in Brabant, de rest van de stations in de top tien ligt in de Randstad.