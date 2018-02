Rotonde Julianaplein in Den Bosch wordt een ovonde

Gevaarlijke situatie of klacht van een notoire klager? Omwonende vecht tegen terrasje van Pizzabar Deeg

10:12 Wo 7 feb. Is er sprake van een gevaarlijke situatie in de Verwersstraat, die bovendien een kostbare parkeerplek kost? Of hebben we hier te maken met een klacht van een beroepsklager, één persoon in de wijde omgeving die gewoon altijd moeilijk doet?