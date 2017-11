Schade na verbouwing Hudson's Bay: buurman wacht nog altijd op oplossing

Al in mei meldde hij de problemen voor het eerst bij de bouwers die klusten aan Hudson's Bay. Eigenlijk begon toen voor hem het circus opnieuw. Opnieuw, omdat ook bij het bouwen van de pop-winkels al de nodige overlast was in het smalle straatje Achter het Stadhuis. Dat straatje, waar Hudson's Bay een achteruitgang heeft, is dermate smal, dat Höppener tijdens het verbouwen al eens letterlijk zijn deur niet uit kon. Een vrachtauto of container stond voor zijn deur.

'Zo ga je toch niet om met je buren?'

Nee, beaamt een woordvoerder van Hudson's Bay. ,,We willen goede buren zijn." En dat lijkt in 'deze vervelende situatie' niet goed te zijn gegaan. ,,We hebben inderdaad al in mei een melding gehad. En als er aantoonbaar schade is ontstaan door de bouwwerkzaamheden, dan moet dat opgelost worden", zo erkent ze. ,,Maar dit is niet direct opgepakt, en dat is niet goed. Momenteel is er intensief overleg met de verzekeringen en verwacht ik op zeer korte termijn een oplossing al meer te kunnen vertellen." Wanneer precies? ,,Dat weet ik niet. Maar snel."