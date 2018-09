Sinds Watseka (37) transgender is, wordt ze weggepest uit haar wijk in Den Bosch: 'Ik voel mij niet meer veilig'

Horeca­nieuws: Oud C&A-pand is nu een indu­striële stadsbras­se­rie: Het Warenhuis opent de deuren

6 september Do 6 aug. Het had wat meer voeten in de aarde dan van te voren gedacht, maar inmiddels is de metamorfose af. Stadsbrasserie Het Warenhuis aan de Markt gaat open. Daarmee heeft het oude C&A-pand weer een mooie bestemming, op in elk geval de eerste twee verdiepingen.