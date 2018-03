Sint naar de stad? Den Bosch is weer rijkelijk laat

Door Bart Gotink

Zo moest er een aanlegsteiger zijn voor Pakjesboot 12. De Sint moest met zijn schimmel binnen vijf minuten in het centrum kunnen zijn om vervolgens een twintig minuten durende rit te maken door een pittoresk deel van de stad. Allemaal makkelijk te doen als de ouweheer aanmeert langs de Dommel of de Zuidwal. Ton Rombouts zette zich er persoonlijk voor in; geld had de gemeente er ook voor over. Probleem: er waren nóg vijftig gemeenten die graag wilden.

Tien jaar later is zelfs de intocht van een kindervriend een risicowedstrijd geworden, inclusief demonstratievakken en een club ME. Die ellende voel je ook in je portemonnee. Dacht Den Bosch in 2007 nog klaar te zijn met 85.000 euro, in Dokkum stopte de kassa afgelopen jaar uiteindelijk pas na bijna 600.000 belastingpegels. Aldus meldde zich geen enkele gemeente meer voor die Sint met zijn verderfelijk Pieten. Ook Den Bosch niet. De NTR zag zich genoodzaakt tot een brandbrief aan alle gemeenten: laat dit feestje niet ten onder gaan.

Vrolijk rijmpje

Dat wil het CDA in Den Bosch ook niet. Een vrolijk rijmpje naar het college van B en W moet overtuigen: 'Sint wil graag met zijn boot aanleggen in een mooie plek, en daarvoor lijkt ons de gemeente Den Bosch niet gek.' Geen betere stadspromotie, denkt het CDA. 'Belangrijk is nu, dat u met gezwinde spoed, een uitnodigingsbrief aan de Sint in Spanje doet.'

Heel leuk, maar rijkelijk laat. Want een brandbrief werkt. Harderwijk ging al op gesprek bij de NTR; Sluis wil het feest wel hebben; Hengelo heeft al gebeld; de VVD in Veghel wil de intocht naar de Meierij halen; het CDA in Tilburg ziet díé stad wel zitten.