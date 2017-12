Stadssupermarkt en La Place ineen: Jumbo City in de Visstraat geopend

De Jumbo zit in het voormalige pand van uitzendbureau Randstad en is daarmee een stuk groter dan de tegenovergelegen AH to Go. In de nieuwe winkel zijn de herkenbare onderdelen van La Place te vinden, zoals broodjes en pizza's, die kunnen worden meegenomen of ter plekke kunnen worden opgegeten. In het 466 vierkante meter grote pand is ook een supermarktdeel voor mensen die wel thuis willen koken.

In de binnenstad zit naast de eerder genoemde de AH to Go ook een Albert Heijn in de Arena en de Vughterstraat. Daarnaast zit er een avondwinkel richting het station. Desalniettemin denken experts dat er best plek is voor deze Jumbo-formule. ,,De markt voor gemakswinkels groeit hard in deze goedlopende economie", zo stelt Laurens Sloot, Hoogleraar Retail Marketing bijvoorbeeld. Hij wijst erop dat ook Coop en Spar erg actief zijn met binnenstadsformules. ,,Mensen zijn bereid wat meer geld uit te geven in dit soort winkels voor het gemak dat ze bieden. Verder halen zo overal wat marktaandeel vandaan. Van bestaande supermarkten, maar ook van bijvoorbeeld de horeca of een speciaalzaak."