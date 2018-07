Start er in 2020 een Vuelta-etappe in Den Bosch? Gemeente heeft er 300.000 voor over

Door Bart Gotink

Het zou gaan om de start van een etappe naar Utrecht op de tweede dag van de Ronde van Spanje, gereden op 22 augustus. Plan is om een dag eerder de eerste rit van de wielerronde te rijden: een tijdrit in Utrecht. Een dag later is er nog een etappe in Nederland met zowel begin- als eindpunt in Breda.

Parcours nog onbekend

Den Bosch wil drie ton bijdragen voor de etappestart. Daarbovenop komt nog een bedrag voor lokale activiteiten, waarmee er in totaal rond de vier á vijf ton zal worden uitgetrokken. Het geld komt uit potjes voor Citymarketing en evenementen. Er is besloten geen geld te zoeken bij private partijen, omdat de gemeente geen risico wil lopen.

Den Bosch krijgt 'slechts' een start en draagt daarom ook een stuk minder bij dan de andere overheden. Zo heeft Breda zich al voor 9,5 ton garant gesteld. Daar verwachten ze 70.000 bezoekers. Hoe de parcours exact gaan lopen, is nog niet bekend.

Meerwaarde

In totaal is er bijna 15 miljoen euro nodig voor deze drie etappes. Daarvan komt ruim de helft van overheden. De gemeenten (Breda, Den Bosch, Utrecht) en provincies (Brabant, Utrecht) hebben zich inmiddels bereid getoond om in totaal 6,4 miljoen bij te dragen. Het bedrijfsleven moet 6 miljoen bijdragen. Het resterende bedrag zou van het landelijke ministerie moeten komen. Of alles doorgaat, moet later dit jaar bekend worden.

Het College van B en W wijst er in elk geval op dat 'alle landelijke koersen en de Tour de France/Tour Feminien onze gemeente hebben aangedaan'. De Tour de France was in 1996 in de stad. Daarnaast organiseert de stad dit jaar ook het EK Veldrijden. ,,Dit soort evenementen heeft meerwaarde", zo schrijft B en W. ,,Dat komt door naamsbekendheid, verbinding, trots en toeristisch (vervolg)bezoek, maar ook op maatschappelijk gebied doordat topsport mensen - jong en oud - inspireert om zelf te bewegen."