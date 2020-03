Station Den Bosch op de schop: ‘Die lelijke grijze platen zijn in ieder geval weg’

De Mr. Long staat nog in de steigers en op de Etos staat ‘NAT’, maar de Broodzaak, Swirls en Smullers zijn allemaal flink opgeknapt. In januari gingen de werkzaamheden van start. ,,Die lelijke grijze platen zijn in ieder geval weg", aldus Arno LeBlanc van de NS. Eerder had elke winkel zijn eigen gevel, maar dat is verleden tijd. ,,We willen dat alles dezelfde uitstraling heeft", zegt de woordvoerder.

Nog meer werkzaamheden

Maar het einde van de werkzaamheden is nog niet in zicht. De groen/gouden constructie van de overkappingen van de perrons wordt bijvoorbeeld opnieuw beschilderd. En dat is nodig ook. Vooral de groene verf aan de buitenkant van de constructie bladdert flink af, waardoor je flink wat grijze plekken ziet. ,,Maar dat kan niet allemaal tegelijk. Dus dat doen we gefaseerd", aldus LeBlanc.

Het dak gaat eraf

Verder gaat het dak bij sporen 6 en 7 er letterlijk af, want het wordt vervangen. En tussen diezelfde sporen verhuist de kiosk een stuk naar achteren, zodat reiziger er meer ruimte hebben. ,,Het is er nu best vaak druk en reizigers staan op elkaar. Met het verplaatsen van de kiosk, hopen we dat op te lossen.”

‘Eigenlijk is dit station te klein’

Als alles volgens planning gaat, zijn deze werkzaamheden in november allemaal afgewerkt. Maar LeBlanc kijkt verder. ,,Eigenlijk is dit station te klein", zegt hij. ,,Dus we kijken naar de mogelijkheden om dit in de komende jaren helemaal aan te gaan pakken. Op welke schaal dat gaat gebeuren, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat er íets gaat gebeuren, dat wel.”

