Stop eens een plant in een fles

The Green Bar laat planten groeien in bierfles­jes met een stel spring­staart­jes

20 oktober DEN BOSCH - Je kunt met een beetje handigheid zeilscheepjes in een fles stoppen. Maar dat lukt ook met mos, varens en planten (met prachtige namen zoals fittonia en asparagus). Nicolette Kempers van The Green Bar zegt er aardig wat succes mee te hebben. Haar winkel aan de Dode Nieuwstraat 32 is een conceptstore waar je terecht kunt voor onder meer planten, thee, kaarten, boeken (‘30 coole onderwerpen voor beestjeskenners uitgelegd in een halve minuut’) en stuiterballen met een kikkertje erin.