Straatbeeld: Maria heeft een likje verf nodig

Column Een noordzijde aan de Sint-Jan: dat klinkt goed

8 september Za 8 sep. Er zijn van die zekerheden in het bestaan. Eén ervan is dat er altijd geld nodig is voor onderhoud van de Sint-Jan. Het gaat om zeven ton per jaar, zo sprak een kerkbestuurder eerder. 'En dan doen we nog niets geks, alleen onderhoud aan de buitenkant'.