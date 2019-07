Straatbeeld: Een scan van de Drakenfontein

25 jaar Paleiskwar­tier: Hoe verlepte industrie met tippelzone een glimmende woonwijk werd

Een groot, verloederd bedrijventerrein met tippelzone is in 25 jaar geworden tot een strakke, internationaal tot de verbeelding sprekende woonwijk. Bij de bouw van het eerste appartementencomplex (La Cour in 1994) achter het station was er nog lang geen vastomlijnd plan. De rechtbank - broodnodig als grote trekker - was zelfs fel tegenstander van een vestiging in deze woestenij. Hoe het Paleiskwartier moeizaam van start ging.